David MÉHEUST

INGÉNIEUR SUPPORT CLIENTS SENIOR

15 ANNÉES D'EXPERIENCE FORTEMENT ORIENTÉES À L'INTERNATIONAL

Expériences technique (principalement dans l'Oil&Gas) & commerciale (prospection, suivi de clients). Très forte orientation client. Tourné vers l'international. Expériences à l'étranger de longue durée (Amérique + Asie).



FORMATION SUPÉRIEURE

DIPLÔME D'INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE/MICROÉLECTRONIQUE

TITULAIRE D'UNE MAÎTRISE EN TÉLÉCOMMUNICATIONS ET RÉSEAUX



COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

TRILINGUE FRANCAIS/ANGLAIS/ESPAGNOL

BON NIVEAU EN ALLEMAND

DÉBUTANT EN INDONESIEN

NOTIONS DE CHINOIS



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



J'ai pris des cours du soir de chinois à la Southern Methodist University (SMU) of Dallas, ainsi qu'à l'Université de Nantes à mon retour des Etats-Unis, en complément de mon auto-formation (Méthode Assimil, etc.).

Voyages/Déplacements Professionnels:

Amériques: USA (18 mois), Canada (x3), Mexique (x2), Pérou (x3), Brésil, Vénézuela, Équateur, Bahamas

Asie: Singapour (4 mois), Malaisie (x5), Thailande (x2), Corée du Sud (x2), Vietnam (x2), Inde (x3), Philippines, Brunei, Russie (x3)

Europe: Royaume-Uni (x3), Allemagne (x2), Espagne (x5), Pays-Bas (x2), Norvège (x6), Ecosse (x2), Pologne (x3), République Tchèque, Roumanie

Afrique: Namibie, Gabon (x3), Algérie

Moyen-Orient: Arabie Saoudite (x4), Turquie (x4)

Ancien Membre de la Chambre de Commerce Franco-Américaine - Dallas/Fort Worth (www.faccdallas.com)



Mes compétences :

Ingénierie

Electronique

Energie

Volontariat international en entreprise

Offshore