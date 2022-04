Delphine BARDIN

Bonjour,



Diplômée du Master 2 "Management des Ressources Humaines" de l'Université Paris Dauphine, et forte de 24 mois d'expérience en Ressources Humaines, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Au travers mon année de césure et de mon année d'apprentissage, j'ai pu travailler sur différentes dimensions de la gestion des Ressources Humaines : gestion administrative du personnel, formation, droit social, relations sociales, recrutement et mobilité internationale. J'ai par ailleurs donné une orientation internationale à mon profil au travers d'une année d'étude en Suède et d'un apprentissage en RH avec des filiales internationales.



N'hésitez pas à me contacter,



Delphine B.