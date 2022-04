Delphine BICHET

Un parcours professionnel réalisé en grande partie au sein du Groupe La Poste. Assistante commerciale grands comptes, puis chargée de clientèle, et dernièrement chef de produits en colis et courrier international. Mes diverses missions : l'animation commerciale pour le lancement des nouvelles offres, la formation des vendeurs avec la création de supports ludiques, interactifs. Un bagage de connaissances en e-logistique, des compétences en photo et en rédaction journalistique. Un relationnel développé pour une clientèle fidélisée.



Mes compétences :

METTRE EN PLACE UN PLAN D'ACTION EN REALISER LE SU

ANIMER UN GROUPE DE TRAVAIL, UNE FORMATION

CONVAINCRE, VENDRE

ETABLIR UN DIAGNOSTIC

ACCUEILLIR, ECOUTER, REFORMULER. ORIENTER, CONSEIL