Delphine BIGAND

DeL-sAn est une marque à l’univers japonisant proche des matières. Créée en 2009, je développe aujourd’hui une nouvelle approche, à travers une sélection originale de tissus pour une intervention textile dans la transformation d’objets et d’espaces.



Passionnée par le Japon et le fait main, de formation en architecture d’intérieur et design, c'est après 15 ans d’expérience que j'ai décidé de faire de ma passion mon métier.



La marque deL-sAn et son identification visuelle ont été créées avec l’esprit japonisant qui caractérise les créations. A la manière d’un Hanko, tampon japonais, il se compose de « del » comme Delphine et « san » qui nomme une personne en japonais.



deL-sAn développe un univers éco responsable en utilisant tant que possible les éléments à disposition, en donnant une seconde vie aux objets et ainsi évitant trop de gâchis. C'est précisément ce que l'on retrouve dans la règle des trois R : réduire, réutiliser, recycler.



Un univers pour traiter tout un ensemble de sujets et travailler plusieurs matières. Cela permet d'avoir une vision globale sur les créations et de proposer du sur-mesure correspondant à chacun, à chaque projet.



Je réalise également tous les supports de communication, les photos, dessins et graphismes.



L'atelier deL-sAn est situé au Vésinet (78). Les points de vente proposés sont situés à proximité ainsi que dans Paris.