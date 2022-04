Delphine BOUIS

CONSEILS AUX ENTREPRISES-

PROTECTION SOCIALE, Epargne placements et services bancaires

INGENIERIE DE PROJET-





Prospecter, conquérir, accompagner et fidéliser une clientèle de professionnels et d’entreprises (création en conquête d’un portefeuille client)

Organiser l’activité commerciale et gérer la relation client (

Réaliser une analyse complète de la situation sociale, patrimoniale et des projets des clients

Elaborer une stratégie patrimoniale, puis préconiser et vendre un ensemble de solutions personnalisées ou collectives en épargne, prévoyance, retraite, placements et services bancaires



Expertise dans la normalisation directives européennes et réglementation nationale et du management de la qualité (ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000…)



Accompagnement des entreprises et développement territorial





Mes compétences :

Vente

Gestion de projet

Conseil