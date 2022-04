Delphine BOURDIER

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Deux phrases me portent depuis près de 20 ans :



"Seul on avance vite, ensemble on avance loin"​ proverbe africain

et

"les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise, sa réputation et ses hommes"​ henry Ford



Savez vous que le bien être au travail est un réel outil de performance ? 23% de la valeur ajoutée des entreprises est impactée par le désengagement des salariés (IBET).



De ce constat est né le projet "Madelélà, conseil et formation en management participatif"​. Par la mise en place de techniques simples et originales, la refonte de votre management ou de votre communication vous pourrez accroître le potentiel de votre structure rapidement et trouver ou retrouver les vecteurs de performances.



Vous l'aurez compris, mes pôles d’intérêts majeurs sont l'humain, le développement de ses talents, son bonheur au travail, son rapport dans le collectif, et sa contribution dans l'essor de la société pour laquelle il oeuvre quotidiennement.



Je propose du conseil et de la formation aux structures qui veulent contribuer à rendre chacun "acteur de son quotidien"​ au service de l'Entreprise et de l'évolution nécessaire de celle ci au monde de demain.



Intéressé ? Envie d'en savoir plus? n'hésitez pas, contactez moi..madelelaconsulting@gmail.com



A très bientôt



Mes compétences :

Service client

Management

Gestion de projets

Qualité

Relation client digitale

Gamification

Formation