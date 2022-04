Delphine BOUSSANGE

En poste chez Assystem depuis plus de 6 ans au sein de la Direction de la Communication, je suis en charge d’actions marketing et commerciales auprès des grands clients de nos secteurs d’activité dans l'Aéronautique, les Énergies, les Infrastructures et le Transport.



Mes différentes missions m’ont amenée à enrichir mes compétences en gestion de projet, stratégie de communication, événementiel, rédaction, édition et web.





Mes compétences :

Gestion de projet

Photoshop

Photographie

Evénementiels et salons

Marketing

Communication

WordPress

TYPO3

Microsoft Windows

Microsoft Office

Adobe Photoshop