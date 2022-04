Delphine BRILHAUT @DELPHINEBR

Le client n'est pas un simple consommateur, c'est un partenaire auquel on doit apporter et garantir un service de qualité maximale fondé sur l'intelligence collective, telles sont mes convictions.



Forte d'une expérience de plus de 10 ans dans la relation client et la commercialisation de services, je souhaite compléter mon parcours professionnel vers un domaine enrichissant porté sur des engagements forts, de responsabilité, de solidarité et d'exigence.



Motivée et désireuse d'évoluer vers de nouvelles activités au cœur d'une entreprise qui favorise et développe les compétences de chacun, j'espère vivement que mon profil vous poussera à me rencontrer;



Mon expérience au sein du Groupe "de Particulier à Particulier" en tant que responsable clientèle du service diagnostics immobiliers m a permis d exercer mon métier avec passion et de faire grandir mes équipes.



J'ai pu ainsi développer une véritable expertise dans le management opérationnel et structurel :



- Encadrer, piloter et animer une équipe commerciale (8 collaborateurs)

- Organisation et planification de l'activité

- Élaboration et suivi des plans d'action pour améliorer la satisfaction et l'expérience des clients

- Respect des procédures, accompagnement

- analyse des résultats,

- optimiser la productivité, la qualité de service

- création de scripts, évolution des process

- anticiper les changements et proposer des solutions

- définir les moyens pour optimiser la qualité du service client mesurée par des indicateurs propres (discours, temps d'attente, temps de résolution) et analyse

- collecter et exploiter les informations concernant les services similaires proposés par la concurrence



Je souhaite à présent m'orienter vers des missions d'intérêt général (immobilier social, assurance, mutuelle..) afin de contribuer et de participer à la performance d'un grand groupe.









Mes compétences :

Diagnostic immobilier

Connaissances generales en immobilier

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Gestion et optimisation de planning

Commercialisation

Prospection

Pédagogique

Adaptabilité

Managériale

Mutuelle