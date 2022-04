Grande sensibilité aux produits Textile , à la Mode , à la Beauté , à l'originalité ainsi qu'à la Décoration.



Forte d'une expérience professionnelle de 20 années dans le Commerce de Prêt-à-porter, Chaussures, et Accessoires de Mode .

Diplômée d'un BAC PRO Artisanat et Métiers d'Arts(Mode)

Diplômée d'une formation de Visuel-Merchandiser Niveau BAC+3



Je suis une personne sérieuse ,dynamique ,motivée et autonome.

Je sais m'adapter avec sourire et bonne humeur à toutes les missions que vous voudrez bien me confier.

Je m’investis pour satisfaire ma clientèle.





Je développe mon activité de Consultante en Merchandising et Création de vitrines

Si vous aussi , vous souhaitez

Optimiser votre lieu de vente et vitrines en alliant commerce et image ,

Théâtraliser votre magasin , corner

Développer le confort de circulation

Optimiser les conditions d'achats de vos clients

Participer à la satisfaction de votre clientèle et donc à la hausse de votre Chiffre d'affaire !



Mon profil retient votre attention, N'attendez plus !!



Exigeants , hyper sollicités , pressés , les clients sont sensibles à l'efficacité autant qu'à la séduction !

Je vous propose de me contacter par e-mail :

dmerchconseil@laposte.net

Je me déplace en boutique sur Bordeaux et ses alentours ,dans toute l'Aquitaine voir la France pour effectuer une 1ère analyse avec vous.



Merci de votre confiance .

A très vite



Delphine CABON



Mes compétences :

MERCHANDISING

VISUELS

COMMERCIALES

HUMAINES

INFORMATIQUE