Delphine CARMONA

Des propositions pour tout type de projet.

Chaque projet est unique et il est important de se sentir accompagné et soutenu

Rénovation, construction classique ou totalement atypique, financement, assurance, investissement, matériaux nobles et respectueux de l'environnement, traduction, division de terrains et tellement d'autres idées...

Le choix de personnes sérieuses, réactives et professionnelles est la clef de tout!



L'immobilier dans la Haute Garonne, Toulouse et particulièrement dans le sud Toulousain.

Je peux vous proposer tous types de produits : Fermes, Maisons, Appartements, Terrains, commerces ou propriétés de prestige.



Travaillant à domicile en collaboration avec de nombreux professionnels, je peux vous proposer plus de biens que n'apparaissent sur le site de même que plus d'acheteurs potentiels aux vendeurs.



Chaque demande bien spécifique (que ce soit vendeur ou acheteur) est traitée avec toute l'attention et la discrétion souhaitée lors d'une vente ou d'un achat immobilier.





You're looking for or selling a House, a Flat, a farm, land or a luxurious property in Toulouse area, I can help you.

Working as an independent , I'll look for your new home by every way possible.

More than what you can find on this site, I can offer you other products from other professionals

Speaking English, I'll assist you and translate if needed until you get the keys of your new home.