Delphine FOUCAULT

Étudiante en Management des Ressources Humaines à l'IÉSEG et ayant toujours été passionnée par l'Humain, j'ai pu acquérir certaines valeurs et compétences au cours de mes différentes expériences professionnelles mais également lors de mon cursus scolaire et à travers ma vie extra-scolaire.



Mes plus grandes forces sont mes capacités d'écoute, d'analyse et de proactivité.



D'un naturel souriante et dynamique je saurai répondre à vos besoins !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

SAS Enterprise Guide

SPSS Statistics

Microsoft Access