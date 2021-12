Delphine LOIR

Professeur certifié en Yoga et Yogathérapie, je pratique cette discipline depuis 38 ans.

25 ans d'expérience professionnelle dans le domaine commercial dont 8 en tant que cadre.

Je vous propose des cours de yoga au sein de votre entreprise.



Pour vous managers :

Une pause détente

Une prise de recul

Un recentrage pour une meilleure concentration sur l'essentiel



Pour vos collaborateurs :

Partage d'une activité apaisante

Meilleure concentration et efficacité pour chacun

Mieux-être corporel



Mes compétences :

Sens du contact

Pédagogie

Yoga conception et animation de séances

Animation de formations

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Gestion de la relation client

Force de proposition