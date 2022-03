Delphine RAGON

Pendant presque 20 ans, je me suis formée à de nombreuses pratiques énergétiques, thérapeutiques, d'accompagnement et de développement personnel : constellations familiales, kinésiologie, relation d'aide, soins énergétiques, développement personnel, la Reconnexion® d'Eric Pearl, la numérologie Créative® avec Colette Lefloch, la technique d'hypnose spirituelle QHHT de Dolores Canon, et bien d'autres. J'ai également été initiée auprès des amérindiens (Algonquins et Atikamekws) du Québec entre 2009 et 2014.



Au terme de toutes ces expériences et connaissances, j'en ai extrait la quintessence : la numérologie de la Métamorphose® est née.



A mille lieux d'une pratique prédictive ou ésotérique, la numérologie telle que je l'enseigne est un pont qui reconnecte à soi et à l'espace des possibles de sa vie.



Nos blessures sont nos plus grandes richesses



Aujourdhui, cette différence qui me faisait souffrir plus jeune, est devenue un trésor : oui jaffirme que nos blessures sont nos plus grandes richesses. Nous ne souffrons pas pour rien. Pour les alchimistes, le « soufre » est le souffle qui nous amène vers la splendeur de notre Être.



Je suis portée par cela depuis toujours, et je suis profondément convaincue que chaque personne porte en elle toutes les ressources pour se libérer de ses entraves et sépanouir. Je lai vu maintes fois, lêtre humain a une extra-ordinaire force de transformation et de guérison en lui.



Tout lart de mon travail est de réveiller cette force en chacun, à travers les nombres.



Ma force, c'est celle du Coeur. J'aime profondément mon travail et les personnes que j'accompagne.



Je transmets dans l'enseignement de la Numérologie de la Métamorphose® la force de transformation, lénergie positive et la quintessence de ce travail sur moi que jai entamé il y a plus de 20 ans.



A partir de 2022, j'aurai la joie d'accueillir de nouvelles formatrices au sein de l'école.