Denis MICHEL

Mon parcours professionnel m'a permis de développer mes compétences dans plusieurs directions :



- management :



En tant que Responsable d'activités, Directeur de Projet ou Chef de projet Senior, j’ai piloté de nombreux projets de mise en place d’ERP ou de logiciels spécialisés avec des équipes projets constituées de personnels internes ou externes, jusqu’à 50 intervenants différents, ainsi que des projets de développements d’applications spécifiques, jusqu’à 2000 jours de développements. J’ai ainsi managé des équipes informatiques internes, de chefs de projet et développeurs, jusqu’à 15 personnes et travaillé avec de nombreux éditeurs ou intégrateurs, des sous-traitants en régie ou au forfait.



- fonctionnel :



J’ai travaillé sur des sujets concernant beaucoup des métiers de l’entreprise (Cf Spécialisations)



- produits :



J’ai piloté la mise en place de nombreux logiciels (Cf Spécialisations).



- technique informatique :



J’ai commencé ma carrière comme développeur avant d’évoluer vers du management de projet de développement puis d’intégration de logiciel. J’ai travaillé dans des Directions informatiques de toutes tailles ce qui fait que je suis relativement polyvalent et que j’ai des connaissances techniques variées en bases de données, langages de développements, outils de Business Intelligence, systèmes d’exploitations, etc.



Spécialisations : Management d’équipes informatique (15 pers) ou projet (50 pers)–Direction de projet–Cahier des Charges-Appels d'offres–Recette–Gestion du changement–Achats–Pilotage de sous-traitants et d’intégrateurs.

Comptabilité Finance Gestion–Relations Clients (CRM) & Fournisseurs (SRM)–Ressources humaines(RH)–Conduite & gestion de projets/affaires–Espaces collaboratifs/GED–Chaîne logistique globale (SCM), ITSM.

Produits IFS – Oracle EBusiness Suite (OEBS) – SAI RDJ, piste d'audit SAM – Ulysse – Notilus – OPX2 – Active Risk Manager – Noesys – Elise – SAS ABM – Foederis – Planview – Easyvista – Freemind Share – Evolan



Mes compétences :

SQL

Informatique

Oracle

Gestion de projet

Assurance

Ulysse

Décisionnel

PL/SQL

Ressources humaines

Microsoft Project

Direction de projet

SRM