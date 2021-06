Denis NERBORAC

Développeur passionné depuis l'enfance, première expérience de code vers 6 ans, avec plusieurs tentatives infructueuses de recopies de sources Basic, provenant du manuel de l'Amstrad CPC6128.



Aucun diplôme (à part le BAC pour ma maman), parcours autodidacte atypique, publique, corporate, agence, freelance.



Actuellement formateur au sein de la Webforce3 et Lead dev full-stack en freelance auprès du Digital-Village, et pour d'autres clients et agences en propre.



Je pense avoir un bon relationnel, on me dit gentil et généreux, mais également fougueux et parfois éparpillé, j'aime paralléliser et si je n'ai pas au moins 3 projets en même temps, je m'ennuie et je n'ai pas l'impression de travailler..

Je suis légèrement hyperactif, ce qui me permet de dormir assez peu et de garder la pêche et le sourire en toute occasion. Je pratique également (involontairement) le jeûne intermittent depuis plusieurs années et je ne m'en porte pas plus mal :)



Je n'ai encore jamais fait faux bon à personne ni en entreprise, ni auprès de mes clients en freelance, je vais toujours au bout des choses, quand je commence une tâche je la termine, je m'acharne devant la difficulté et j'aime sortir de ma zone de confort pour explorer d'autres technos parfois inconnues et exotiques.



Je ne suis pas à l'écoute de quoique ce soit mais j'attends LA belle Opportunité, LE bon Challenge ou encore LE/LA Business Angel qui saura concrétiser mes rêves les plus fous :)



@bientôt !



++ Denis



Mes compétences :

JavaScript/Ajax

XML/XSL

Oracle

Adobe Flash

Mongodb

SVN

Actionscript

Unix/Linux

Adobe photoshop

GIT

Apache Tomcat

CSS3

Nodejs

PHP / MYSQL

Pawn

Adobe illustrator

Adobe première

HTML/XHTML