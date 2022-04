Julie DURING

Bénéficiant d'un double cursus Faculté d'Anglais et École Supérieure de Communication, mes expériences dans des secteurs variés m'ont appris à m'adapter à différents domaines d'activité (aussi bien B to B que B to C) et ont développé mon esprit d'initiative ainsi que ma capacité à travailler en équipe.



Chargée de communication chez Festo, société d'origine allemande, leader international dans l'automatisation industrielle, basée à Bry-sur-Marne (94).

Chargée de la conception et fabrication de documents publicitaires, mailings, brochures, objets promotionnels et autres supports de communication évènementielle.

Organisation des événements clients, salons industriels.

Communication interne.

Gestion de la documentation, mise en place d'un système Kanban.

Traduction de documents techniques et commerciaux de l’anglais au français.

Organisation de web-séminaires.

Envoi d'e-mailings.

Gestion du site InternetArray.



Mes compétences :

PAO

Pack office

Internet

Réseaux sociaux

Montage vidéo

Routage mail

Rédaction

Evénementiel

CMS

Prise de parole anglais