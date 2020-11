Issue du monde Microsoft et du Stockage SAN, je me suis orienté vers la virtualisation sur des plateformes X86 au départ avec les outils de VMware et depuis 2011 sur Microsoft HyperV

Actuellement, je suis architecte technique chez Thalès Services dans les domaines de la Virtualisation, du Cloud computing et du stockage



Mes compétences :

SAN

Hyper v

SAV

NAS

Vmware ESX / ESXI

Microsoft DCS

Windows server