Didier BERNARD

MES DOMAINES DE COMPETENCES



. Direction Administrative et Financière - PME - ETI : reporting mensuel, trimestriel et annuel - stratégie à moyen terme - plan de restructuration et de développement - communication financière aux actionnaires et Groupe.



. Ressources Humaines : déploiement de la GPEC, optimisation de la masse salariale, négociations avec les IRP (DUP, CHSCT)



. Juridique : relations contractuelles avec les clients, les fournisseurs et les établissements financiers



. Management : direct et transversal, gouvernance d'entreprise



Mes compétences :

Ressources humaines

Industrie

Management

Réduction des coûts

Mécanique

Gestion de projet