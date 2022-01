Didier BRAS

Après 10 ans de Théâtre, je suis devenu "Comédien-formateur" et maintenant Hypnologue.

Je conçois et anime depuis 27 ans, différents accompagnements individuels et séminaires aux pédagogies très participatives, en m'appuyant sur les techniques de l'acteur, le théâtre, le rire, l'autoscopie, les principes de l'aïkido et l'hypnose ; notamment sur des thèmes comme "la prise de parole en public", "la gestion des conflits et du stress", "l'affirmation de soi" ou le "développement du Leadership et du charisme".

Ancien Graphiste et Directeur Artistique, j'ai co-crée et dirigé une agence de publicité et de conseil en communication.



Je travaille en direct ou en partenariat avec des cabinets de consultants et quelques écoles :

HEC Executive Education - IGS (Institut de Gestion Sociale) - Mînes-Télécom ParisTech - Université Paris Descartes, Sorbonne - EFB (Ecole des avocats des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris) - CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) - Ecole Polytechnique



Mes compétences :

Praticien en Hypnose Elmanienne

MBTI niv.1 - Connaissance de soi

Développement personnel, coaching

Gestion du stress et de la charge mentale

Gestion de conflits

Charisme et Leadership, Affirmation de soi

Team building

Prise de Parole en Public

Conduite de réunion et d'entretien

Comédien

Théâtre