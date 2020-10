Didier DIDIER QUESTE (QUESTE)

Accompagner la transformation des entreprises en intégrant la dimension humaine, tel est le challenge que nous avons à relever chaque jour.

Sportif, homme de défis, ce qui m'anime au quotidien c'est le terrain, la proximité avec les équipes et la volonté de faire avancer les sujets.

Aujourd'hui mon objectif est d'occuper une fonction de HR Business Partner / Responsable RH généraliste, idéalement sur un site industriel.

J'ai aussi la capacité d'occuper des postes de Responsable Formation et Développement ou de Business Developer. De préférence sur des projets/missions en lien avec le développement RH, la GPEC, la Santé Sécurité Qualité de Vie au Travail.



Mes compétences :

Ressources humaines

Sens du contact et relationnel

Disponibilité et investissement professionnel

Recrutement

Human Resource Management

Employment Contracts

Human Resources

Microsoft Lync

Microsoft Office

Microsoft Outlook

SAP