Didier FAVRELIERE

Vous souhaitez un homme d’expérience pour la conduite ou le développement d’outils industriels, un homme de terrain faisant preuve de rigueur et sachant communiquer, je peux répondre rapidement à votre besoin en vous apportant mes compétences industrielles.



Mes compétences :



Management

- Recruter, former et animer des équipes production, maintenance, logistique et service clients.

- Restructurer les équipes et gérer le planning du personnel.

- Développer de nouveaux outils de management (EAP, DICE, RDP).

- Animer des réunions hebdomadaires, mensuelles et rédiger des comptes-rendus.





Gestion de Production

- Faire respecter les bonnes pratiques d’hygiène, de sécurité et d’environnement.

- Implanter une culture qualité (Certification Iso 9000 version 2000, HACCP, Audit clients, …).

- Gérer les stocks de matières premières, des en-cours de production et des produits finis.

- Elaborer le planning hebdomadaire de production (utilisation de SAP).

- Structurer et mettre en place des indicateurs de performance (TRS, OTIF, …).

- Développer des outils d’amélioration continue (Lean Manufacturing, 5S, TPM, SMED, …).





Gestion de Projets

- Concevoir des aménagements : de l’étude préliminaire au démarrage des installations.

- Coordonner une équipe pluridisciplinaire et animer des réunions (technique, sécurité procédé)

- Utiliser des outils de simulation (ASPEN, WICPD, MS Project, Visio).

- Participer aux essais pilote et aux démarrages de nouvelles unités.



Procédé

- Développer de nouveaux produits et procédés dans des ateliers automatisés.

- Rédiger les procédures associées, analyser les données procédé.

- Suivre l’entretien et l’amélioration de l’outil de production.

- Gérer les incidents techniques quotidiens.



Mes compétences :

Gestion de projets

Logistique

Production

Responsable logistique

Responsable production