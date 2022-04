Didier GAUGRY

* Un début de parcours en logistique opérationnelle dans l'industrie des biens d'équipements



* Une expérience Achats de plus de 15 ans autour de 2 axes:

- Achats techniques et de prestations, professionnalisation des méthodes d'achats

- Gestion de projets, coordination d'équipes, optimisation de process et d'organisations



Après une parenthèse hors Europe et une création d'entreprise riche d'enseignements, je propose mes compétences en Achats projet ou opérationnels



Mes compétences :

Achats

Conseil

Logistique

SAP

Sourcing

Transport

Microsoft Office