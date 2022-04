Didier GERE

Madame, Monsieur,



Je vous présente ma candidature pour un poste de Technicien de support en informatique.

Après l’obtention du titre professionnel de Technicien d'Assistance en Informatique (BAC) en 2013, j’ai suivi une formation de Technicien Supérieur de Support en Informatique (BAC+2) et je viens obtenir le titre. Je possède ainsi un savoir-faire grâce notamment à six stages en entreprise de longue durée, une période de 11 semaines d'intérim ainsi qu’un entrainement continu et qualifiant de mes connaissances.

Durant mon parcours j’ai acquis des compétences dans le domaine de la maintenance informatique, l’assistance à distance aux utilisateurs, l’administration des serveurs et des réseaux, le déploiement de systèmes automatisés, la migration de données et la gestion de parc informatique. Mes expériences professionnelles ont développé chez moi le goût de la relation client et le sens du service que je souhaite mettre en œuvre au profit de votre entreprise.

Ouvert d’esprit et passionné d’informatique, je me tiens régulièrement informé des évolutions dans ce domaine en restant en veille permanente. Je souhaite évoluer en intégrant votre équipe pour pouvoir ainsi m’investir dans la réalisation de projets.

Je serai heureux de vous rencontrer à échanger pour une future collaboration.



Dans cette perspective, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.



Didier GÉRÉ



Mes compétences :

Assemblage et montage PC

Diagnostic technique

Virtualisation

Cisco IOS

Serveur DHCP et DNS

OCS-GLPI

Linux

Supervision

Clients légers

Déploiement

Windows 2003/2008R2/2012R2, AD

VoIP

Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10

Anglais technique