Didier GIRARDEAU

20 ans d'expérience commerciale auprès de différents type de clients étrangers et français tels que équipementiers et intégrateurs, entreprises publiques énergie et radio & télédiffusion, installateurs et distributeurs locaux.



Vente de services (maintenance, prestations intellectuelles, logistique, envoi de personnel à l'étranger) et de fournitures industrielles (équipements telecom).



Expérience commerciale à l'international, principalement sur l'Afrique



Connaissances approfondies des équipements telecom et, tout particulièrement, sur les antennes et les pylônes.



Outre les activités commerciales de vente, prospection, gestion & développement d’un portefeuille client:

- Responsabilités «Grands Comptes» auprès de clients étrangers et français

- Support avant vente auprès de partenaires

- Gestion des offres

- Gestion de projet dont mise en œuvre des contrats, responsabilité des liaisons transversales entre les clients et les différents services de l’entreprise, implication dans la réalisation et le logistique



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Télécommunications

Industrie

Vente