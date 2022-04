Didier GRANIER

Dans le domaine de la protection sociale, tout le monde n’est pas sur un pied d’égalité. Trop souvent, on ne vérifie la valeur réelle des solutions souscrites que lorsqu’un incident survient et que plus aucune correction n’est possible.



Ce n'est pourtant pas une fatalité. Prémunissez votre famille et son mode de vie de toute situation potentiellement préjudiciable. Confiez-nous la réalisation d’un bilan objectif et global de votre situation. Vos points forts autant que vos points de vigilance vous seront révélés avec la plus grande simplicité malgré la complexité de lecture des conditions générales de vos contrats.



Plusieurs syndicats professionnels et experts comptables nous confient déjà leurs adhérents et clients pour que leur complémentaire santé, leur prévoyance et leur retraite soient enfin conformes à leurs intérêts.



Vous aussi, pour une protection sociale bien comprise et sans surprise, faites appel à notre expertise et notre indépendance de conseil basée sur un partenariat avec plus de 50 compagnies d'assurances.



