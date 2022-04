Didier GRAS

J'occupe actuellement le poste de Responsable Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI ou CSO) pour le compte du Groupe BNP PARIBAS.



Mes domaines de prédilection sont le pilotage de la Sécurité des Systèmes d'Information au sein de groupes internationaux. Je m'appuie sur une expérience d'une quinzaine d'années en Sécurité des Systèmes d'Information (SSI), afin de répondre avec le maximum de pertinence et de recul aux enjeux et contraintes liés aux Métiers dans les domaines : Bancaire et Assurance.



J'ai débuté mon parcours professionnel au sein du Groupe France Télécom. Puis, durant plusieurs années, j'ai mené des missions de conseil en sécurité pour le compte de sociétés du CAC 40, chez XP Conseil. Ensuite, j'ai assuré la responsabilité de Directeur Sécurité d'un opérateur Triple Play (TV, Internet, Téléphonie). J'ai tiré profit de ces expériences pour mettre en place et gérer une nouvelle activité de services en sécurité pour le compte du Groupe Alcatel-Lucent. Cette offre de services dite MSS (Managed Security Services), est à destination des grands groupes internationaux.



Je participe au comité de pilotage du Cercle Européen de la sécurité. Je suis co-animateur du jury du Prix de l'Innovation attribué lors des Assises de la Sécurité. Je participe au Jury d'attribution des Trophées RSSI organisé par le 01 Informatique. Je m'exprime régulièrement dans la presse écrite, radio, TV sur des thèmes liés à la sécurité des systèmes d'information, la fraude.



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

Conformité

Externalisation

Fraude

Infogérance

Iso27001

ITIL

Management

Outsourcing

Risk management

RSSI

Soc

Sourcing