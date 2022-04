Didier HAGENBACH

Ancien dirigeant de PME je me suis spécialié dans le management de transition.

Cette volonté fait suite à un des expériences longtemps vécues. En effet, quand on sait qu'il faut compter six mois pour recruter un cadre supérieur, le management de transition est la solution, la plus souple et la plus pratique pour les entreprises.



Remplacement de congés de longues durées, de départs, ou plus simplement chargé de missions temporaires, je peux répondre à toutes les solicitations de façon efficace en fonction de mes compétences.



Le management de transition fait évoluer à court terme toutes les situations au sein de l'entreprise. Il apporte la solution adaptée au problème de chaque entreprise. Sa mission est stratégique, mais également opérationnelle.



Après une courte phase de diagnostique, le management de transition s'attache à mettre en oeuvre ses propres recommandations. Il s'agit d'une valeur ajoutée sans commune mesure par rapport aux grandes sociétés de consulting qui appliquent des schémas préétablis et facturent au prix fort, tout en n'étant que peu de temps au sein de l'entreprise.