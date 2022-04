Jean-Michel GULLUNG

J’ai fondé Anagram avec des consultants du Cabinet Both après la cessation d’activité de celui-ci. Nous maîtrisons un référentiel et une démarche construits sur le socle des 35 ans d’expérience de ce cabinet.

L’efficacité de cette approche, dont la construction s’est faite en dehors des phénomènes de mode, s’explique par le fait qu’elle s’appuie sur des fondamentaux intemporels. Nous avons décidé d’en poursuivre l’évolution en construisant des réponses adaptées aux changements organisationnels et aux enjeux contemporains.

Nous sommes attachés à articuler de manière pertinente l’économique et l’humain et avons choisi de privilégier les impératifs de «l’économie réelle». Ces choix nous permettent de construire rapidement de la performance, c’est-à-dire du résultat dans la durée.



