Jean-Pierre PETITPAS

Après une première partie de carrière dans la vente de biens déquipement et de prestation de service en B to B (Canon, Xerox, Pages Jaunes), j'ai intégré en janvier 2006 HACCP Groupe, société de conseil et formation spécialisée dans la sécurité sanitaire des aliments au sein de laquelle jai tenu les fonctions de responsable commercial puis celle de directeur des opérations jusquen décembre 2012.

Suite au rachat de HACCP Groupe par la société Silliker, jai travaillé un an et demi pour une société de conseil spécialisée dans la performance des hommes et des organisations. Société que je connaissais de longue date pour en avoir expérimenté la démarche et testé lefficacité en tant que client.

En septembre 2014, j'ai ouvert une nouvelle structure de conseil et formation pour le groupe Control Union en France : Conform Expertise. Cette structure travaillant sur deux secteurs clefs de l'économie : l'agroalimentaire et le tourisme (Hôtellerie et Restauration).

Vivant depuis août 2019 en Belgique, une nouvelle aventure a démarré avec la gestion d'un actif hôtelier pour le compte du groupe Euragone, le Yooma Urban Lodge de Bruxelles.