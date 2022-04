Didier HAMEL

Acteur de l’Économie sociale et solidaire depuis de nombreuses années, j'ai durant tout mon parcours professionnel développé des compétences de manager, de chef de projet, gestionnaire et spécialiste du conseil des organismes parapublics, associatifs et services.



Cette grande expérience , m'a permis avec des associés et partenaires de créer Normandie collaborative,, la solidarité au service de l’Économie collaborative.

du virtuel numérique au réel solidaire.







Mes compétences :

Lean management

Conseil en organisation

Entreprenariat