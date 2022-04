Didier HERCOUET

Ingénieur logiciel, développement embarqué et plateforme PC, Windows/Linux, expertise VoIP/ToIP.



Compétences:

- développement logiciel: spécifications, codage, tests.

- support logiciel niveau 3 (embarqué ou plateforme Windows): analyse des défauts, étude/codage/test de solutions, génération de livrables.

- coordination technique: support au chef de projet au niveau technique, référent technique pour les autres intervenants du projet.



Expérience de 17 ans:

- depuis avril 2013 chez telisca au sein d'une équipe en charge du développement et support de produits et de solutions pour plateforme téléphonique Cisco.

- 2,5 ans chez Swissvoice Innovation au sein d'une équipe de R&D en charge du développement de nouveaux produits téléphoniques IP/DECT/CATiQv2.

- 9 ans chez Ericsson/Teleca/Devoteam au sein d'une équipe en charge du développement et support (niveau 3) de deux commutateurs d'entreprise Aastra (MD Evolution, BusinessPhone).

- 1 an chez Selisa au sein d'une équipe en charge du développement et support d'une plateforme de tri automatique du courrier postal.

- 3 ans chez Alcatel TITN Answare dans le service "Produits Vocaux" chargé du développement de services téléphoniques interactifs pour la plateforme matérielle AVPS -Alcatel Voice Processing System- ex-Transvox.





Mes compétences :

C

Clearcase

Linux

C++

Pascal

C#

SVN

Git