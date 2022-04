Didier HERMITTE

D'une formation technique en électronique, j'ai pris le train de l'informatique dès son début.

Depuis l'époque où il fallait écrire son éditeur de texte pour saisir un rapport au monde de la virtualisation actuel, j'ai fait de ma passion mon métier.

Aujourd'hui auto entrepreneur pour ne pas rester sans rien faire, j'etudie toute proposition de responsable informatique ou service desk manager.

l'experience chez Merck Serono a été pour moi une "révélation" en travail internationnal.



Actuellement Chef de Projet, je participe à la fusion du Centre Hospitalier de la Région D'Annecy et l'Hopital Intercommunal Sud Léman Valserine (Futur C.H.A.N.Ge)

Parallèlement, je suis assistant technique pour un des plus grands FAI de France.



Responsable technique du service informatique du groupe immobilier ODES (Halpades, Maisons Dauphiné Savoie, Peak Immobilier), j'ai passé huit années à l'Hopital de la Région d'Annecy comme chef de projet.

Mes points forts, le rajeunissement des structures et l'optimisation des moyens.

mais aussi la mise en place de solutions: installation, configuration et formation des utilisateurs.

naturellement "informatiquement" curieux



Mes compétences :

Administration

administration réseau

ADSL

Informatique

Médical

Microsoft Active Directory

Santé

Sécurité

Sécurité informatique

Virtualisation