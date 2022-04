Didier HERZOG

Rien ne vaut une bonne préparation physique et mentale pour affronter tous les défis liés à la création ou au développement de votre entreprise.



La première étape, c'est de définir clairement votre objectif. Mais l'effort qui permettra de l'atteindre vous sollicitera beaucoup, au risque de vous faire perdre patience.



Mon objectif, c'est de vous préparer physiquement et mentalement à gérer le stress de l'entrepreneur. Car de bonnes conditions physiques ont un impact sur le dynamisme.



Grâce à mes programmes de coaching sportif adapté et de remise en forme, vous découvrirez à terme, comment gérer de nombreuses activités quotidiennes sans effort.



J'interviens au sein des entreprises dans le cadre de programmes de motivation, d'optimisation du dynamisme, notamment auprès des commerciaux pour leur donner plus d'aisance à atteindre leurs objectifs.



J'interviens aussi auprès des entrepreneurs qui ont décidé de développer leur activité. Car le coaching des entrepreneurs ne s'arrête pas au marketing.



Plus d'infos : http://coachformchallenge.com/

didierherzogcoaching@gmail.com



Mes compétences :

Coach

Energie

Motiver

Positiver