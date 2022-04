Didier HINGANT

Généraliste en télécommunications confirmé, à l’esprit pionnier, et aimant les risques calculés, j’excelle dans la mise en place de nouvelles activités, ou bien dans la reconfiguration d’organisations existantes. Le savoir-faire développé tout au long de mon parcours est transposable à d’autres domaines tels que la défense, l’aéronautique, ou bien encore l’énergie et la gestion des éco quartiers.



Compétences



Entreprendre, donner du sens:

Définir la stratégie annuelle Terminaux de l’opérateur (5 millions d’unités).Construire une relation de qualité avec les fournisseurs (plus d’1 milliard d’Euros d’achat).Définir et mettre en œuvre un plan de progrès annuel.Nouer des partenariats en France ou à l’étranger (Microsoft, Huawei,…).Orienter l’entreprise vers les bons choix technologiques.Participer activement au développement de deux startups, Ville Fluide et Télémate (Recrutement, conseil, financement).



Organiser, animer:

Développer au sein du management la coopération des équipes. Recruter les leaders métier, constituer le comité de direction.Elaborer le budget.Animer les équipes selon les axes hiérarchique et fonctionnel. Organiser le lancement commercial des produits phares dont l’ iPhone



Piloter, gérer:

Générer 10% d’économies par an sur les prix unitaires. Structurer les campagnes d’achat, gain annuel de 8%.Optimiser les stocks et les impacts sur le BFR



Innover:

Initiateur du lancement d’Android en France avec Samsung. Concepteur d’un système de connexion automatique des terminaux au réseau (brevet).Animateur d’une démarche de personnalisation des terminaux via le « cloud » après commercialisation avec HTC.



Mes compétences :

Business development

Manager

Téléphonie mobile

Direction générale

Télécommunication

Organisation

Direction technique

energie

Management

3G

Télécommunications

Défense

Voix sur IP