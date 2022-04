Didier HODE

Ma solide expérience de Comptable Unique et de Contrôleur de gestion, spécialisé en Systèmes d'Information, m'a permis de mettre en place des outils de contrôle dans l'objectif de piloter efficacement la performance d’une entreprise.

Ainsi, les quatre missions du contrôle de gestion et de la comptabilité : Prévoir, Contrôler, Analyser et Conseiller ont été réunies.



Rigoureux, fort esprit d'équipe et excellentes qualités relationnelles sont les qualités qui m'ont permis de réussir sur ces postes.



Mes compétences :

SAP

Excel

Langues des Signes Françaises

ERP