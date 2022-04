Didier IMBERT

Expert dans l'instrumentation du cœur des réacteurs PWR système RIC sur les centrales du type Framatome et Westinghouse + EPR, forte compétence dans le domaine du startup et commissioning en nucléaire et oil & gas, HTA, dans le domaine commerciale et de la direction d'entreprise, de nombreuses expériences en France et à l'étranger (Espagne, Corée du Sud, Belgique, Turquie, Angleterre, Chine), une capacité de management et de gestion reconnue, un très bon contact humain, une maîtrise de l'anglais et de l'espagnol, une disponibilité immédiate et une mobilité nationale et internationale



Mes compétences :

EXPORT

ÉLECTROTECHNIQUE

GAZ

PÉTROLE

NUCLEARE

HAUTE TENSION