Didier IMBERT

Management de collaborateurs sur périmètre multi sites.

Mise en place de l'organisation , méthodes et process RH

Création de reporting et d'indicateurs RH

Pilotage, suivi et optimisation de la masse salariale

Mise en place de la politique emploi (relations écoles, alternance, handicap et insertion)

Déploiement des plans de transformation et de l'ingénierie sociale

Audit et accompagnement RH lors d'acquisitions d'entreprises

Suivi des contentieux prud’homaux et gestion de crise

Relations avec les Instances Représentatives du Personnel et négociations d’accords d’entreprise

Missions transverses (projet digitalisation, méthodes…)



Mes compétences :

Ressources humaines

DRH

Paye/Prsi