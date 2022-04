Didier IMBERT

Je suis atteint de photomania depuis mon plus jeune âge. J'aime immortaliser et ainsi faire partager tous les bons moments de la vie. Je me suis spécialisé au fil des ans dans le reportage événementiel.



De nombreux reportages à mon actif dans divers domaines tel que le sport, les spectacles, les mariages, les conférences politique, l'art , l architecture, la mode, les voyages.



Je vous laisse parcourir mon site et je suis à votre entière disposition pour tous renseignements.





Mes compétences :

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Shooting photo

Photographe événementiel

Photographe auteur