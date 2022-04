Didier J. FERNANDEZ

Chef de programme/ projet informatique et consultant avec des résultats démontrés (respect des délais et des budgets) dans l’exécution de projets internationaux complexes dans le secteur de l’énergie, des biens industriels ou de consommation emballés. Autonome et novateur, j’apporte des solutions fiables, cohérentes et pragmatiques. J’ai également une bonne compréhension des problématiques de gestion des équipes à distance mais aussi interculturelles et interpersonnelles.

En menant par l'exemple, je créé un environnement de travail ouvert et convivial, basé sur le respect mutuel et la responsabilisation des individus.





Mes compétences :

Gestion de projet

SAP ERP

Business Process Management

SAP

Budgets

SAP Solution Manager

SAP IS Oil

Data Mining

CMMi - Capability Maturity Model Integration

Business Objects

Business Intelligence

ASAP methodology