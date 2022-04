Didier JACQUOT

Journaliste, 47 ans, communicant depuis toujours : bénévolat associatif (Gerbéviller), formation universitaire (Nancy, Information et communication), journaliste en presse quotidienne régionale (Est Républicain, Var Matin, Nouvelle République du Centre-Ouest) et depuis 1997, travaille dans des collectivités locales (ville de Cerizay, Deux-Sèvres, et Département de Meurthe-et-Moselle). Actuellement chargé des relations presse et de l'animation des réseaux sociaux du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Parallèlement, développe et anime divers outils sur les réseaux sociaux, participe à tous travaux d'écriture (domaine culturel notamment) et produit à compte d'auteur des livres de textes courts. Pratique régulièrement la photographie.