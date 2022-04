Didier JOURDAN

Passionné par la Supply Chain et les Opérations, j’ai construit ma carrière en couvrant l'ensemble de ses fonctions: Achat, Packaging, Production, Planification, Logistique & Distribution.



Fort d’une expérience de 20 ans, j’ai développé une expertise sur l'intégration de tous ces domaines entre eux mais surtout avec les autres fonctions clefs de l'entreprise: Recherche, Marketing, Vente et Finance.



Ayant travailler pour des sociétés leaders du FMCG / Produits de Grandes consommation (Procter & Gamble, Beiersdorf, Oriflame), j'ai appris l'importance d'une supply chain agile et adaptée pour la gestion de la complexité et des nombreux lancements de produit.



Aimant allier stratégie et réalisation opérationnelle, j'ai acquis une forte expérience dans la gestion du changement (mise en place d'ERP / APS ou la création d'un Hub) et dans la gestion des équipes, tant en siège qu'en centre de production ou filiale pays.



Mon expertise internationale (Singapour, Dubai, Suède, France) me permet de saisir rapidement les enjeux internationaux et de fédérer une grande diversité de profils pour atteindre des objectifs ambitieux, tout en restant à l'écoute des besoins de chacun.



Un besoin? Parlons-en!



Mes compétences :

Planning stratégique

Achats internationaux

Chaine logistique

Planification

Gestion des stocks et entreposage

Relations internationales

Mobilité internationale

Management

Relations humaines

Cosmétique

Gestion des opérations

Lean supply chain

Gestion de la production

SAP Advanced Planner & Optimizer