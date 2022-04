Didier KELLER

Je dirige la Société Kellersign (anciennement Gravure Keller) depuis 1999. C'est une entreprise de type familiale en exercice depuis une quarantaine d'années et son effectif est de 16 personnes. Nous sommes fabriquant de signalétique industrielle, de signalétique décorative, de communication graphique et visuelle, porteur de solution marquage à façon. Dans un autre registre, nous proposons également du mobilier technique sur mesure, poste de travail, établis et servante à partir de profilé d'aluminium. Nous maîtrisons différentes techniques et métiers, à savoir : gravure et usinage par fraisage, marquage et découpe par laser (CO² et YAG), sérigraphie, tampographie, impression numérique, traceur de découpe, sablage, pliage à froid et chaud, poinçonnage, presse à chaud ...

Notre type de clientèle est très diversifié, secteur industriel chimique, pharmaceutique, ferroviaire, aéronautique, automobile, navale, fabricant d'équipement électronique, électrique, de machine, de matériel de transport, bâtiment, bureau d'architecture et d'ingénierie,commerce, administration, collectivité, etc...

Pour résumer, 4 mots clés : - Marquer vos pièces - Identifier vos machines - repérer vos bâtiments - communiquer votre entreprise.



Mes compétences :

Impression numérique

Sérigraphie

Force de proposition

laser marquage et découpe

gravure industrielle