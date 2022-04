Didier LAMOTHE

Auteur - compositeur - interprète



Instruments :

Accordéon, harmonica, claviers, chant, batterie / percussions





Je suis né dans les Landes dans une famille de musiciens, à 25 ans je joue dans la troupe de Bernard LUBAT ; en l’écoutant jouer, je redécouvre l’accordéon, mon premier instrument que j’avais délaissé pour les percussions. De là, je fais plusieurs rencontres musicales, dont Claude NOUGARO que j’accompagne..



Arrivé à Paris, je reprends les claviers et l’accordéon : dans la rue, dans les bars, cafés-concerts, sur tous les fronts, seul ou en accompagnement d’artistes. Je passe aussi plusieurs années à prendre des cours d’harmonie, d’arrangement, de Musique Assistée par Ordinateur, de chant et d’instruments.



Depuis la naissance de mes deux enfants, je me suis découvert une passion pour la création de chansons pour enfants et je propose un spectacle qui allie mes textes, musiques et clowneries.

J’ai une autre passion : la musique brésilienne ; je joue et enregistre régulièrement avec des groupes brésiliens sur Paris.

Je n’ai jamais laissé de côté la chanson française, la belle chanson à textes que je compose et interprète dans différents lieux ou en accompagnement d’artistes.