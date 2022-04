Didier LE GUILCHER

J'ai terminé en 2011 mon mastère spécialisé Management de la Sécurité et du Risque Industriel Au CESI de Rouen.

Ingénieur CESI et Technicien Supérieur en Pharmacie industrielle, j'exerce maintenant depuis dix ans dans le secteur automobile comme consultant Ingénieur Qualité.

Je suis actuellement à la recherche de mission ou de CDI de préférence en Normandie dans le domaine de la Qualité, la Sécurité, l'Environnement et la Production.



Manager - Optimiser- Contrôler - Organiser



COMPETENCES TECHNIQUES



SECURITE : OHSAS 18001

PRODUCTION : Maîtrise des outils de gestion des systèmes :

SMED, PERT, MRP, KANBAN, TPM, KAIZEN, JAT, GRP, analyse des flux, reporting.

QUALITÉ : Définir et mettre en oeuvre des méthodes de contrôle qualité.

Suivre le contrôle de la qualité des matières premières et des moyens de production.

Contrôler la qualité des prestations des sous-traitants.

Veiller au respect de la conformité des produits finis.

Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des procédés et proposer des améliorations. Mettre à jour et suivre des plans d'actions suite aux AMDEC produit et process.

Participer aux réunions d'avancement projet.

Conduire des audits.

Suivre les réclamations clients (8D, containment).

MANAGEMENT : Piloter des projets, gérer des équipes, déléguer des tâches, analyser les besoins, définir les moyens humains nécessaires à la tenue des plannings.

INFORMATIQUE : Word, Excel, Power Point System, Access, Lotus, GPAO, Internet.

LANGUE : Anglais courant



