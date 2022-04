Didier LE MABIC

J'ai débuté ma carrière comme IDE à l'APHP (Bichat, St Antoine)en secteur psychiatrique.

Depuis, j'ai pu me reconvertir comme psychologue clinicien, psychothérapeute et consultant/formateur. En effet, j'utilise mes expériences hospitalières pour mettre en place des formations spécialisées dans la prévention des risques psycho-sociaux ou des analyses de pratiques/audits dans des structures hospitalières ...

Par ailleurs, je suis installé en cabinet libéral comme psychothérapeute.

J'ai soutenu ma thèse en psychopathologie clinique à l'Université d'Aix Marseille I sous la direction du Pr Graziani, je complète mes activités universitaires par des enseignements à Aix et à l'Université de Nîmes, en premier cycle et second cycle en psychologie.



Mes compétences :

Recherche

Formation

Psychothérapie

Psychologie clinique