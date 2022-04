Didier LEYS

Dans le cadre de mes missions de management de transition ; je conseille et accompagne les entreprises dans leur problématique de stratégie, de mise en place ou d'optimisation des processus, de gestion de portefeuille projets. J’assure généralement la direction opérationnelle de service, de mission ou de projet dans le cadre des phases de transformation, de développement ou de fusion.



Manager expérimenté à forte adaptabilité, plus particulièrement dans l'univers de la "Santé"​, j’ai mené des projets d'envergure dans des missions d'optimisation de la performance, de mise en place ou de réorganisation d'activités de contrôle amont et aval (suivi des engagements et contrôle de gestion).



Homme de projet, j’ai mené à bien de nombreux projets tant humain qu'informatique avec des équipes pluridisciplinaires et multi sites. J’attache une importance forte à la formation et l'accompagnement des équipes afin qu'elles s'approprient le projet, les méthodes et les outils éventuels.



N'hésitez pas à me contacter sur leys.didier@solvos-conseil.fr ou au 07 63 22 62 52



Retrouvez moi sur LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/leysdidier



Mes compétences :

Direction générale

Assurance

Organisation

SEPA

Banque

TVA

Reglementation

Risque management

Management de transition

Tiers payant

Santé