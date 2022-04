Didier LONG

Depuis 14 ans, j'évolue en tant que Directeur Administratif et Financier dans des Groupes de l'industrie Agroalimentaire ; ces expériences m'ont permis de développer des compétences dans les domaines suivants :



+ Croissance externe : audit / financement / intégration de sociétés / conduite du changement

+ Fusion : optimisation des organisations juridiques et administratives

+ Stratégie : analyse, définition et déploiement stratégie filière

+ Financements : croissance externe / relations avec les banques

+ Contrôle de Gestion : déploiement d'outils de management de la performance par activités (business unit)

+ Animation réunion / Séminaires

+ Normes comptables internationales : US GAAP & SOX

+ Processus de clôture fiable et rapide des comptes dans des contextes Groupe

+ Fiscalité : étude et mise en oeuvre de solutions d'optimisation





Mes compétences :

Croissance externe

Pilotage de la performance

Fusions acquisitions

Gestion budgétaire

Analyse stratégique

Financement de projet

Conduite du changement

Finance d'entreprise

US GAAP

Comptes annuels