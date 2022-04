Didier LONG

Président fondateur d'Euclyd,cabinet de conseil et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage fondé en 2001 spécialisé dans l'accompagnement stratégique et opérationnel des directions générales dans les domaines Internet et e-transformation . Client en : Retail, VAD, voyage, luxe, automobile, aérien, pharma, prêt à porter, lingerie...



Ecrivain - essayiste :

- Manuel de survie spirituelle dans la globalisation, essai, (Salvator 2007).

- Un ange dans le rétroviseur, roman, (Salvator 2007).

- Pourquoi nous sommes Chrétiens, essai, (Le Cherche Midi 2006).

- Défense à Dieu d'entrer, récit, (Denoël 2005), Prix 'maisons de la presse'.