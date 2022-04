Didier LORCY

Au-delà de mes aptitudes professionnelles, j’accorde une réelle importance aux rapports humains au sein d’une entreprise ou dans tout autre organisation ; partage, écoute, empathie, goût du challenge collectif, sont des notions qui ont toujours été à la source de ma motivation.

Sans doute, cela vient-il de mon attrait pour l’esprit sportif, au sens noble du terme, et les valeurs qu’il véhicule : équité, fair-play, dépassement de soi. Même si parfois certaines situations nécessitent un assouplissement de certains principes, je garde le souci d’une probité morale autant que possible.



Mon parcours professionnel se caractérise par de multiples expériences d’ordre technique, fonctionnel, organisationnel, preuves de ma capacité d’adaptation et de mon ouverture d’esprit.



Je travaille depuis des années dans le métier des infrastructures informatiques ; tout d’abord chez ARES, comme référent technique des solutions Microsoft, j’ai pu alors participer à de nombreux projets de déploiement d’architecture serveurs (Exchange, cluster MCS, SMS, SQL Server, ISA server), puis comme expert technique généraliste chez Virtual Computer, hébergeur ASP : au sein de la direction technique et en amont du service de production, rédaction des dossiers d’architecture et des plans de mise en production sur le Datacenter (environnement Microsoft, Linux, pare-feu, paramétrage fonctionnel de plusieurs applications en mode SaaS sur des plateformes multi-clients).



Ensuite, chez Overlap, mon expérience de consultant sur les solutions de centres d’appels en VoIP m’a permis de développer mes compétences sur le plan organisationnel ainsi que mon intérêt pour la compréhension des besoins métiers ; par ailleurs, j’ai trouvé très enrichissante l’activité d’avant-vente sur ce domaine fonctionnel.



Enfin, j’ai naturellement orienté ma carrière sur l’activité de gestion de projet avec la prise en charge simultanée de plusieurs projets au forfait sur des périmètres divers : déploiement d’infrastructure système et réseau, déménagement de Datacenter, mise en œuvre de solution de sauvegarde, mise en place d’un nouvel environnement ERP. L’ensemble de ces projets ont été abordés en m’inspirant des principes de base des méthodologies ITIL et Prince 2 : bien définir le produit final ou spécifications, découpage phases/séquences, gestion des risques et de la qualité, gestion du changement etc.





