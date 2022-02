Didier MALBRANQUE

Acteur de la vie commercial, depuis plus de 28 Ans dans la Région Nord PdC Picardie.

Pour la distribution de machines de travaux publics, dans les secteurs TP et Industrie.

Pour de nombreuses applications, Terrassement, VRD, Construction, Démolition Etc...

Mais également en industrie, Extractive, Sidérurgique, Recyclage, Portuaire et nombreuses activité lier à la manipulation de vrac.

En liaison avec un tissu d’entreprises et de clients multiples de type PME et Grandes Entreprises.

Responsable d’un compte d’exploitation pour l’activité Occasion Régional,

pour un territoire de 11 Départements, au sein d’une équipe commercial de 10 Vendeurs.

Aujourd.hui Directeur d'un site du groupe PGATP en charge de la ditribution et du service

Pour la Marque KOMATSU sur trois départements. BFCTP Nord.

# 2016... Virage vers la troisième révolution industriel à travers le numérique, réalisation d'une imprimante 3D de génie civil avec MACHINES-3D.



Mes compétences :

Vente directe

Production industrielle

Web services

Compte de résultats

Animation commerciale

Management (15 personnes)

Office